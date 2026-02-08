衆議院選挙の新潟2区で、自民党・前議員の国定勇人さんが当選確実です。3期目の当選を確実にしました。新潟2区は、新潟市西区や県央地域などからなる選挙区で、国定さんのほか、参政党・新人の平井恵里子さん、日本維新の会・新人の金井典子さん、中道改革連合・前議員の菊田真紀子さんの合わせて4人が立候補していました。