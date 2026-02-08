ウィルグループの総合人材サービスを手掛けるウィルオブ・ワークは2026年1月20日、同社が運営する総合人材サービス『ウィルオブ』を利用する20歳以上の派遣社員を対象に実施した「派遣社員の仕事観やキャリアに対する意識調査」の結果を発表した。将来やキャリアへの意識... 最多は「無理なく長く続けたい」＜派遣社員が仕事選びで重視すること...3位「福利厚生・手当」、2位「働く環境の快適さ」、1位は？＞の続きです。調査では