高市早苗首相の人気に命運を懸けた自民党は単独過半数（233議席）を上回る勢いだ。首相の党内求心力は高まり、安定政権への基盤を築く。2年後の参院選まで国政選挙の予定はない。政権は保守色の強い政策を加速させる。