［J１百年構想リーグEAST第１節］川崎 ５−３ 柏／２月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuシーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦として行なわれた川崎と柏のゲーム。毎回、点の取り合いとなるこの一戦を川崎が５−３で制してみせた。長谷部茂利体制２年目の川崎は、相変わらずショートカウンターの鋭さが抜群で、特に試合序盤は４−２−３−１でのハイプレスで柏のポゼッションを寸断し、奪え