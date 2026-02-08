衆議院選挙で自民党の大勝が確実となるなか、午後9時前、高市早苗総理が、ミラノ・コルティナ五輪日本人金メダル第1号となったスノーボード・ビッグエアの木村葵来選手に電話し、終始笑顔で祝意を伝えた。【映像】高市総理「心から敬意を表します。むちゃくちゃうれしいです」高市総理が「チームジャパン第1号となる金メダル獲得、それからこの種目男子日本人初の金メダルの快挙、まことにおめでとうございます。見事な5回転半