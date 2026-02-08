タレントの峯岸みなみが、夫である人気YouTuberグループ「東海オンエア」のリーダー・てつやが美容整形手術を受けていたことを明かした。【映像】てつやの整形ビフォーアフター2月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』内の「ママ整形ここだけの内緒話」コーナーでは、美容外科医を招いて最新の若返り事情を特集。その中で、多くのママたちの悩みとして挙げられたのが「目元のクマ」だった。目の下の膨らみ（眼窩脂肪）を移動