◇明治安田J1百年構想リーグ第1節（2026年2月8日U等々力）川崎フロンターレのDF松長根悠仁（21）がホームで行われた柏レイソルとの開幕戦でクラブ初ゴールを決め、5―3の勝利に貢献した。FWエリソン（26）の3得点から2点を返され、嫌なムードが漂っていた後半23分に左CKから相手を再び相手を突き放す貴重な追加点。エリソンやDF谷口栄斗（26）がマークを引きつけ、ゴール前のMF河原創（27）が相手選手の動きに制限をかけた