今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手（４２）が８日、高知市内のホテルで中村剛、炭谷とともにトークショーを開催。当選した約３５０人のファンの前で、２４日から球団初の個人ファンクラブ「ＴＥＡＭＰＲ１ＤＥ」を開設すると発表した。昨年１２月に２６年シーズン限りでの引退を発表。ラストイヤーに向け準備を進める中で、「自分の思いをダイレクトに届けたいし、より生の声を届けていく。そしてファンに一