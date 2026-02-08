衆院選は８日、投開票され、北海道８区（渡島管内市町、檜山管内町）は、自民党の前職・向山淳氏が当選を確実とした。中道改革連合の前職・逢坂誠二氏は敗北した。逢坂氏は北海道・ニセコ町長を３期務めた後の２００５年に衆院選に初出馬。比例北海道ブロックに民主党から単独立候補し、初当選した。次の０９年からは北海道８区を選挙区とした。同区は以前から野党が強い選挙区で、１９９６年の小選挙区比例代表並立制を導入