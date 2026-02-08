岐阜1区で当選を確実にした、自民党 前職の野田聖子さん。当選を確実にした今の思いを聞きました。 【写真を見る】｢清々しい選挙をやらせていただいた｣ 当選確実 岐阜1区 野田聖子氏（自民） 【衆議院選挙2026】 Q.今の心境は？「私の力ではなく、40年近く私を信じていただいた、仲間たちが今回もまた頑張っていただいたという成果だと思います。景色が変わっていたので、戸惑いもありましたけれども、自分らしい選挙を…応援い