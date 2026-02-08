共産党の田村委員長は８日夜の記者会見で、「高市首相は国論を二分する政策を進めるとして衆院解散を強行したが、その内容については有権者に広く語ることは全くといっていいほどなかった」と批判し、「国民が首相にフリーハンドを与えたわけでもないことを指摘しておきたい」と述べた。