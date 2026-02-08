滋賀１区では、日本維新の会前議員で党政調会長の斎藤アレックスさん（４０）の敗北が確実になった。前回選で約４０００票差で競り勝った自民党候補と、今回は与党同士でぶつかった。かつて所属した国民民主党も候補者を擁立し、厳しい戦いを強いられた。選挙戦では、党政調会長として自民との交渉に当たったことをアピール。「高市政権や自民党に改革を求めるアクセル役になる」と支持を求めたが、自民との違いを打ち出し切