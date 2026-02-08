衆院選静岡３区は、自民党の山本裕三氏が当選を確実にした。山本氏は初当選。２０１３年から２０２４年まで静岡県掛川市議を務めた。前回の衆院選は立憲民主党から立候補した小山展弘氏に敗れ、落選。今回選でリベンジを果たした。