小泉防衛相は８日夜のＮＨＫ番組で、自民党が大勝する情勢となっていることについて、「高市首相の言葉の力、覚悟が国民の皆さんに伝わった」と分析した。「訴えてきた安全保障政策強化に大きな後押しをいただいた」とも述べた。