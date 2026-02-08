「Liella!のちゅーとりえら!! 2期」の放送が決定！2026年4月1日（水）24時59分〜スタート （全10回）、日本テレビ（関東ローカル）にて放送。TVer、日テレ無料（TADA）では地上波番組放送後より見逃し配信も実施。※TVer、日テレ無料（TADA）にて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後、次話放送まで視聴可）※Huluにて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後 新エピソード公開）音楽CDのリリース、アニメーショ