8日投開票の衆院選で、鳥取1区では自民党で前総理の石破茂氏が14回目の当選を果たしました。【映像】にこやかな表情でバンザイする石破氏午後8時に当選が報じられると、石破氏は「今回の選挙はあっという間というか、解散から投票まで史上最短みたいな選挙でありましたが、みなさまにお世話になりました。ありがとうございました」と感謝の意を表明し、その後、”自民党圧勝”の報道に触れ、「私が政権を担当していた時に失っ