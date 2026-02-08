8日投開票の衆院選で東京1区では中道改革連合の海江田万里氏が小選挙区で敗北しました。【映像】落選の心境を語る海江田氏（実際の映像）午後9時すぎに事務所に現れた海江田氏は「大変悔しい、残念な結果になりました」と述べました。記者から高市旋風の勢いについて問われると、「選挙中から相手が東京1区の候補者というよりも高市さんだと思っていた」「小泉政権の郵政解散を体験してますから、まさにそれと同じだなと。小