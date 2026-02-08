自民党の鈴木幹事長は、参議院で否決されても衆議院で再可決が可能となる「与党で3分の2議席」を確保できたとしても「謙虚な姿勢で臨みたい」と述べました。さらに国会運営において「野党の意見にも耳を傾け、強引な姿勢は取らないようにする」と述べました。