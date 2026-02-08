モデルの「タキマキ」こと滝沢眞規子（47）が、自身の美容整形事情について「経験ゼロ」であることを明かしつつ、揺れ動く複雑な乙女心を語った。【映像】タキマキが驚いた30代主婦の整形ビフォーアフター2月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』内の「ママ整形ここだけの内緒話」コーナーでは、美容外科医を招いて最新の若返り事情を特集。番組冒頭、医師から「タキマキさんのようなママ芸能人の影響で整形を志す方が多い」