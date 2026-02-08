熊本選挙区の開票状況＜最終更新：8日午後9時30分＞ （熊本県選挙管理委員会 発表） 【写真を見る】【開票速報】熊本選挙区 1～4区の開票状況〈衆議院選挙2026〉※8日午後9時30分更新 選挙当日有権者数熊本県全体：141万2992人（男性66万4449人／女性74万8543人） 第51回 衆議院議員選挙（小選挙区）熊本1区～4区の開票速報です。 ▼熊本1区（開票率0.2％）8日午後9時29分時点 自民・前職 木原稔（56）