【東京7区】東京7区は、前回の選挙で参議院議員から衆議院にくら替えを狙ったものの、派閥の政治資金不記載問題で大逆風を受け、落選した自民党の丸川珠代さん。中道改革連合の松尾明弘さんに一歩リードです。【埼玉9区・大塚拓当確】“不記載議員”が国政復帰か。埼玉9区は前回の選挙では派閥の政治資金不記載問題で批判を受けて落選した自民党の大塚拓さんが有利な情勢です。浪人中は地元をくまなく回り、“高市人気”を追い風