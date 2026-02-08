サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が8日、アウェーのAZ戦（AFASスタディオン）にリーグ戦3戦連続のベンチ入りを果たした。負傷で公式戦2試合を欠場したDF板倉滉（29）もベンチに復帰した。冨安は前節のエクセルシオール戦で、アーセナル（イングランド）時代の24年10月5日サウサンプトン戦以来、484日ぶりの公式戦復帰。後半35分から左サイドバックとして出場した。背番号32のユニホームをまとい、