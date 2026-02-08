政治資金の不記載があった候補たちの当落はどうなったのか。【長野1区・若林健太当確】「高市旋風」に乗って、不記載問題で落選からのリベンジ当選です。長野1区は、自民党の若林健太さんが2回目の当選を確実にしました。政治資金368万円の不記載が発覚し、前回は落選した若林さんですが、演説で「高市」を連呼し、接戦を制しました。【埼玉13区・三ツ林裕巳当確】埼玉13区は前回、派閥の政治資金不記載問題を受け、自民党から