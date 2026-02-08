れいわ新選組の大石晃子共同代表は８日夜、東京都内に設置した党開票センターで、議席減の情勢が報じられていることについて、「非常に悔しい」と述べた。れいわは、党創設者の山本代表が先月、病気療養のため、参院議員を辞職。大石氏は「やはり山本太郎の力は大きかった。私はまだまだ未熟であった」と語った。