衆院選の大阪１３区（東大阪市）にれいわ新選組から立候補した八幡愛氏の選挙事務所に８日、生卵が投げつけられた。八幡氏はＸに「おお、、、これが噂の生たまご攻撃か。。事務所正面窓にぶつけられてました。産んでくれた鳥さん、育ててくれた養鶏場の皆さまに想いを馳せながら片付けをしています」と写真とともにポストした。３年前には男にパチンコ玉で街宣車を襲われ、窓ガラスが大破する事件があった。八幡氏は「ちょっ