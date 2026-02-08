◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）初出場の丸山希（２７）＝北野建設＝が、合計２６１・８点で今大会日本勢のメダル第１号となる銅メダルを獲得した。同種目で日本女子のメダル獲得は、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）以来２大会ぶり２度目の快挙となった。＊＊＊＊＊丸山の強さの原点は故郷、長野・野沢温泉村にある。人口