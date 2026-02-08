宮城４区は、自民党前職の森下千里氏（４４）が、中道改革連合共同幹事長の安住淳氏（６４）を破り、小選挙区での初勝利を飾った。安住氏が１９９６年の初当選以来守り続けてきた小選挙区の議席を奪還。「足らぬところもある私ですが、地域のために働いていきたい」と、笑顔で力強く誓った。自民党が弱いといわれる東北の地で、高市チルドレンが誕生。自民圧勝を象徴する選挙区となった森下氏は当選確実の報を受けると、事務所