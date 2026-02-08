高市早苗首相が８日、ミラノ・コルティナ五輪で日本人金メダル獲得１号となったスノーボード・男子ビッグエアの木村葵来（きら）に、祝福の“直電”をしたことを自身のＸで明かした。「本日、ミラノ・コルティナオリンピックで、『ＴＥＡＭＪＡＰＡＮ』金メダル獲得第１号となった、スノーボード・男子ビッグエアの木村葵来選手に、お祝いの電話をいたしました。この種目男子日本人初の金メダルとなる快挙です。初めてのオリ