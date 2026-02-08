大相撲の元横綱・白鵬翔さん（４０）が主催する国際相撲大会「第１６回白鵬杯」は８日、東京・江東区のトヨタアリーナ東京で最終日を迎えた。今大会は初の２日間開催となり、この日は新設された小中学生の「女子の部」と高校生以上の男女「成人の部」を実施。女子の小学６年生の部・軽量級では、ウクライナから参加のソフィア・イソイアンさんが３位に入った。ソフィアさんはウクライナ出身の大関・安青錦（安治川）と同じビン