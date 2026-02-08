Organic Callが、今秋9月より約1年半ぶりとなる全国ツアー＜SAME PACE TOUR 2026＞を開催することを発表した。発表が行なわれたのは本日2月8日に川崎CLUB CITTA’にて開催した自主企画＜東京日輪音楽祭 ＞の公演内にて。“SAME PACE”というツアータイトルには”もう一度この4人で歩幅を揃えるて一つになるツアーにしたい、そしてファンのみんなにも同じ速さでついてきて欲しい。”という想いが込められているという。公演スケジュ