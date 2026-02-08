福岡2区は、自民党の前職・鬼木誠さん（53）が当選確実となりました。 福岡2区は長年、鬼木さんと、今回は新党の中道改革連合から出馬した稲富修二さん（55）が議席を争ってきました。今回で6回目の対決です。この選挙区は九州一の都市型選挙区と呼ばれ、無党派層の動向が選挙結果に大きく影響する、いわば“風”に左右されます。2人の差は年々縮まっていて、前回の衆議院選挙では自民党の裏金問題の逆風を受け、鬼木さんは選挙