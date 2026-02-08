衆院選鹿児島２区は、自民党の三反園訓氏が当選した。三反園氏は当選３回目。２０２４年の前回選では無所属として立候補し、自民党の保岡宏武氏を破って当選した。その後、自民党入りした。２０１６年〜２０２０年に鹿児島県知事を務めた。