◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 決勝トーナメント1回戦（大会3日目/現地8日）予選を全体3位で通過した三木つばき選手。ここからは2人が同時に滑り、先にフィニッシュした方が勝者となるトーナメント制。決勝トーナメント1回戦で三木選手は、ケイリー・バック選手（カナダ）と対戦。中盤でリードを奪うと、そのまま逃げ切り0秒22差で先にフィニッシュ。準々決勝進出を決めました。準々