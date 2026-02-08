メディアのインタビューに答える参政党の神谷代表＝8日午後8時52分、東京都新宿区参政党は、公示前の2議席を上回る5議席の獲得が確実となった。2025年の参院選での躍進を受け、自民党、中道改革連合に次ぐ規模となる190人を擁立した。比例代表で上積みを狙う。神谷宗幣代表は8日夜のNHK番組で、24年衆院選と比べ「地方に根を張り、組織を拡大できた」と述べた。神谷氏は選挙戦で、外国人政策や反グローバリズムに加え、段階