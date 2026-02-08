◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日（2026年2月8日リビーニョ・スノーパークなど）スノーボード男子パラレル大回転は予選が行われ、日本から唯一出場した斯波正樹（39＝TAKAMIYA）は、ワックスの不正使用と失格となった。2大会ぶり2度目の出場だった斯波は、予選1回目を終えた後のボード検査で、22〜23年シーズンから使用禁止となっているフッ素成分が含まれるワックスの陽性判定を受けた。検査は10回以上行われたものの、