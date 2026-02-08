神奈川11区で7回目の当選を確実にした小泉進次郎防衛相（44）が8日、フジテレビ系選挙特番「Live選挙サンデー」に生出演した。番組では衆院選の結果を「自民単独で300議席超え」と予測した。小泉氏は自民圧勝の結果について「間違いなく高市総理に対する支持の広がりが最大の要因だと思います。覚悟、言葉に魂が詰まっているのは私も感じた。それが相当伝わった」と語った。視聴者からの「今の中国にひとこと」との質問には「日本