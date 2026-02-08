伊藤敦樹が所属するベルギー１部のヘントに今冬、チェコ１部スラビア・プラハから橋岡大樹が期限付き移籍で加入した。移籍市場最終日の２月２日に加わったばかりの橋岡は、７日のベルギーリーグ第24節・ルーベン戦（１−３）にさっそく出場。４バックから３バックにシステムを変えた77分からピッチに入り、右のCBを務めた。アディショナルタイム10分も含め、まとまったプレータイムを得たなか、攻め上がってきた右SBデイビス