俳優の佐藤健さんは2月8日、自身のInstagramを更新。雪の中、大福を買いに行くオフショットを披露しました。【写真】佐藤健、雪の中“大福”を買いに行く「大福買う姿もサマになる さすが」佐藤さんは、雪だるまと雪の結晶の絵文字を添えて、5枚の写真を投稿。降りしきる雪の中、キャップをかぶりコート姿の佐藤さんが大福を買いに行くプライベートショットを披露しています。5枚目の写真では、しっかりと購入した大福を持ち帰る姿