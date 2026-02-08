小泉進次郎防衛大臣が８日、フジテレビ「Ｌｉｖｅ選挙サンデー」に中継で出演。この日、投開票が行われた衆院選について、高市旋風を認めた。ＭＣの宮根誠司が、ＦＮＮの集計では自民の大勝と伝えると「間違いなく高市総理に対する支持の広がりが勝利の要因と思います」。宮根が「高市人気、と？」と確認すると、「やっぱり覚悟、言葉に力がこもっている、っていうのは私も感じますし、それは伝わったんじゃないでしょうか」と