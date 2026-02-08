女優の大政絢（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。親友の人気女優と誕生日を祝い合うショットを投稿した。大政は「今日はのんちゃんのお誕生日」と女優・佐々木希の38歳の誕生日であることを伝えた。自身も4日に35歳を迎えており「一緒にお祝いしてもらい、とても幸せな時間でした」と、誕生日メッセージが書かれたお皿を手にした2ショットを投稿した。「今年は大好きな特別なお店で」と祝った場所を明かした。「そ