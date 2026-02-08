衆院選は８日、投開票が行われた。公示前に立憲民主党と公明党によって結党された「中道改革連合」の開票センターには、多くの報道陣が詰めかけた。午後８時時点でテレビ各局が自民大勝を報じると、会場はシーンと静まり返った。各局の議席予測では、選挙前１７２からの激減が予測され、最悪「３０台」の厳しい数字も。会場は、さらに沈黙が深まり、お通夜のような雰囲気となった。通常は、候補者に「当確」が出ると、党代