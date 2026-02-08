お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。子育てが終わってからやりたいことについて語る場面があった。24年3月に第1子、今月1日放送回では第2子誕生を報告した有吉。「今は絶賛子育て中ですから、オリンピックもなかなか見るタイミングがなくて。今日はほとんど『おしりたんてい』が流れていましたね」と語る。そこで「なか