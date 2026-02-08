チームみらいの安野党首は８日夜、都内で記者会見し、同党が衆院選で躍進する見通しとなっていることについて、「争点となった消費税減税で、我々は他の政党とは違うスタンスだった。唯一の受け皿になれた側面があるのではないか」と語った。各党が消費税減税を訴えるなか、同党は公約に減税を掲げなかった。