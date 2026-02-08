腰の張りを訴えて調整ペースを落としていた広島・栗林良吏が8日、宮崎・日南のキャンプでブルペン投球を再開した。18球を投げ「キャッチボールで感じが良かったので、そのまま入った」。守護神として入団1年目から計134セーブを挙げた右腕は今季、先発転向に挑戦。「競争の中で後れを取るわけにはいかない」と言葉に力を込めた。下半身に張りがあった中崎翔太もブルペンで34球。33歳のベテラン右腕は「しっかり回復してきて