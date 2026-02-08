衆議院選挙の投開票日となった8日、フジテレビ系の特別番組『LIVE選挙サンデー』（後7：58）が放送され、小泉進次郎防衛大臣が中継で生出演した。番組内では、自民党が大勝を見せた今回の衆院選について、小泉氏が高市早苗首相への支持の広がりが結果を左右したとの見解を示した。【画像】小泉進次郎、なりすましに注意喚起「手口も巧妙かつ悪質」番組では、FNNの集計として、自民党が定数465議席の過半数となる233議席を大き