新日本プロレス８日大阪大会で、高橋ヒロム（３６）がラストマッチ（１１日、大阪）への思いを明かした。ジュニアヘビー級の顔として活躍していたヒロムは１１日大阪大会を最後に退団する。ヒロムに憧れて新日本に入門したヤングライオン・安田優虎からのシングル対戦要求を受諾したため、この日の大会では急きょカード変更が実現。第１試合で安田とシングルマッチを行い、セミファイナルでは当初の予定通り「Ｕｎｂｏｕｎｄ