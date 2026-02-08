ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子日本代表、フォルティウスのリード・近江谷杏菜が８日、自身のインスタグラムを更新。五輪会場に向けて出発することを報告した。チームのメンバー５人との自撮りを公開し、「スイス・バーデンでの直前合宿が終了！いよいよコルティナの選手村へ向けて出発します」と記した。「バーデンでは日本との８時間の時差ボケを解消しつつ練習やトレーニング、ミーティングなど…オンオフのメ