昨年のＭ―１王者のお笑いコンビ・たくろうが８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「お笑い芸人のたくろうチャンネル」の生配信で東京進出することを発表した。たくろうは、ボケの赤木裕とツッコミのきむらバンドからなる結成１０年目のコンビ。昨年、Ｍ―１グランプリの決勝に初進出。ファーストラウンドは、きむらがリングアナウンサーのあおり文句を放つと、赤木がおずおずと妙な相づちを打つネタで爆笑を誘い、２位で最終