衆院選2026香川2・3区 香川2区では国民民主党の玉木雄一郎さん、3区では自民党の大野敬太郎さんが安定した強さを見せました。国民民主党の代表として全国的な知名度を誇る玉木さんにとって、今回の衆院選は地元・香川で「党勢拡大」を図った選挙でもありました。 2025年7月の参議院選挙。国民民主党・新人の原田秀一さんが自民党現職を破り、野党系候補としては18年ぶりに香川選挙区で当選を果たしました。 香川