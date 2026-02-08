第５１回衆議院議員選挙が８日に投開票され、午後８時の投票終了に合わせてテレビ各局で開票特番が開始した。３５歳の安野貴博氏が党首を務め、衆院で初の議席確保を目指すチームみらいの出口調査結果が発表された。チームみらいの獲得議席をピンポイントで最も多く予測したのは、テレビ朝日の１２議席。日本テレビとテレビ東京は９、ＴＢＳは８議席と見通しを立てた。予想に幅を持たせたフジテレビは８〜１３議席、ＮＨＫは